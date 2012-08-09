Власник «Medoff» розраховує на перемогу у спорі з "Родовід Банком" на право володіння брендом

Власник торгової марки «Medoff», англійський громадянин Ніл Сміт, розраховує, що вища судова інстанція у господарських спорах - Вищий господарський суд - винесе ухвалу на його користь у тривалій юридичній суперечці з «Родовід Банком» на право володіння брендом.

Про це Н.Сміт заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Ми віримо в судову систему України, ми віримо, що суддя ухвалить рішення відповідно до законодавства України", - сказав він, додавши, що таке рішення для багатьох зарубіжних інвесторів може стати знаковим.

Водночас інвестор висловив занепокоєння тим, що засідання Вищого госпсуду, яке мало відбутися 6 серпня, перенесено на 10 серпня.

За словами Н.Сміта, з осені 2011 року, коли «Родовід Банк» вперше став претендувати на ТМ «Medoff», суди першої і другої інстанції - Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд - винесли ухвали на користь бізнесмена.

«У нас досі все відповідало законодавству України», - сказав він.

Коментуючи сам конфлікт з «Родовід Банком», Н.Сміт ще раз уточнив, що на момент придбання прав на «Medoff» (березень 2011 року) ця торгова марка не була обтяжена жодними заставами, пославшись на експертизу англійських юристів.

Проте пізніше з'явився договір застави з «Родовід Банком» від 2007 року.

«Нам здається це дивним», - відзначив Н.Сміт.

Власник «Medoff» також заявив, що його суперечкою з «Родовід Банком» зацікавилися посольства європейських країн, які направлять своїх представників як спостерігачів на засідання Вищого госпсуду.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року права на торгову марку «MEDOFF» придбала компанія ТОВ «Домані Груп» (Росія), власником якої є відомий в інвестиційних кругах фінансист, магістр Кембріджського університету англієць Ніл Сміт. Експертиза, проведена англійськими юристами, показала, що на момент придбання ця торгова марка не була обтяжена жодними заставами. Проте у вересні 2011 року на марку було накладено арешт «Родовід Банком», з тієї причини, що ТМ нібито перебуває у заставі у банку. Щоб внести ясність, ТОВ «Домані Груп» (Росія) звернулося до Господарського суду Києва за скасування арешту і застави, який 27 грудня 2011 року задовольнив позов компанії і визнав, що у «Родовід Банку» немає якихось прав застави на ТМ «MEDOFF». Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 7 березня 2012 року рішення суду першої інстанції залишено у силі. 21 червня 2012 року Господарський суд Києва знову наклав арешт на ТМ «Медофф», ґрунтуючись на тому самому договорі застави 2007 року, який був укладений «Родовід Банком» з попереднім власником марки, - «Союз-Віктан Груп ЛТД».