Жителі Макарова заявляють про початок акції протесту з метою закриття птахофабрики

Жителі смт Макарів (Київська обл.) заявляють про початок безстрокової акції протесту з метою закриття птахофабрики, яка входить до складу агрохолдингу «Авангард».

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН поінформував екс-голова Макарівської селищної ради (Київська область), голова координаційної ради громадських організацій і партій Макарівського району, голова ініціативної групи з питань припинення діяльності птахофабрики Геннадій Здольник.

За його словами, громадськість бореться у судах за закриття Макарівської птахофабрики вже близько 6 років. Г.Здольник стверджує, що у Макарові порушені санітарні норми розміщення птахофабрики біля житлової зони. Крім того, екологічно припустимі показники у районі фабрики в рази перевищують норми. «Обґрунтованість і правомірність наших вимог щодо неможливості подальшого функціонування цього підприємства містяться у багатьох висновках контролюючих органів», - говорить він.

Г.Здольник нагадав також, що ініціативна група вже не одноразово зверталася до керівництва країни в особі Президента України, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради.

«На останнє наше звернення до управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента 24 липня нам дано відповідь... Згідно з відповіддю, захист конституційних прав громадян на життя і здоров'я не відноситься до повноважень Президента», - відзначив він.

Тому ініціативна група Макарівського району «зупиняє безрезультатне письмове спілкування» з Президентом України, прем'єр-міністром і головою Верховної Ради, керівництвом Київської області, Макарівського району «щодо незаконної екологічно небезпечної виробничої діяльності Макарівської птахофабрики», і розпочинає акції протесту.

«Ми розпочинаємо безстрокові мирні акції протесту і акти громадської незгоди з метою висловити вимоги до власників птахофабрики, центральної і місцевої влади і вимагаємо зупинити діяльність Макарівської птахофабрики. Пікетуватимемо адміністративні установи центральних і місцевих органів влади, посольства країн-кредиторів (підприємства — УНІАН)...», - підкреслив Г.Здольник.

За його словами, громадяни, окрім іншого, мають намір перекривати дороги у смт Макарів.

Крім того, ініціативна група має намір розпочати процедуру місцевого референдуму щодо подальшої виробничої діяльності екологічно небезпечного підприємства птахофабрики. «Готуємо також звернення до світової громадськості з проханням надати захист від незаконної дії і бездіяльності української влади із захисту конституційних прав на життя, здоров'я і чисте середовище».

Також закриття птахофабрики «Зірка», яка входить до складу агрохолдингу «Авангард» вимагає представник с. Хроли Харківській області Олексій Квєткін. Він заявляє, що птахофабрику необхідно закрити до повної реконструкції, оскільки її діяльність завдає шкоди здоров'ю жителів.

У прес-службі агрохолдингу «Авангард» УНІАН розповіли, що на птахофабриці у смт Макарів на сьогодні працевлаштовано близько 130 осіб, заробітна плата - одна з найвищих у районі — 2,7-2,8 тис. грн.

Там також відзначили, що раніше Г.Здольник, будучи сільським головою Макарівської селищної ради, сам підписував дозвіл для роботи фабрики: «З 2006 по 2010 рр. Г.Здольник був сільським головою, він підписував дозвільні документи на роботу фабрики. Сьогодні перед виборами він починає незрозумілі дії», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Щодо роботи підприємства у прес-службі підкреслили, що воно має всю необхідну дозвільну і технічну документацію.

Довідка УНІАН. "Авангард" - вертикально інтегрований холдинг, один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні.