Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом підпалу лісу

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом умисного підпалу лісу.

Про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров після засідання оперативного штабу з ліквідації лісової пожежі, яке відбулося на Херсонщині, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Прокуратурою та органами внутрішніх справ проводяться службові розслідування. За першими ознаками ці пожежі пов’язані з умисним підпалом. Це надзвичайно прикрий факт, і ми обов’язково знайдемо тих негідників, через яких країні нанесено колосальні збитки», - сказав М.Азаров.

При цьому він додав, що результати службового розслідування обов’язково дадуть відповідь на питання, хто винен в тому. «По-перше, ліси були відкриті для доступу громадян, незважаючи на те, що ще тиждень тому уряд ухвалив рішення про закриття на час спеки лісів для відвідування. По-друге, чому ті, хто повинен слідкувати за лісом, довели ситуацію до таких масштабів, не локалізувавши пожежу вчасно, допустивши її поширення на таку велику територію», - заявив прем’єр.

За даними прес-служби МНС, станом на сьогоднішній ранок пожежа біля с. Кринки Цюрупинського району у хвойному лісі лісового господарства „Корсунське” Каховського лісомисливського господарства окремими осередками розповсюдилася на площу до 1000 га.

Пожежа біля с. Великі Копані Цюрупинського району у хвойному лісі лісового господарства „Велике Копанівське” Цюрупинського лісомисливського господарства окремими осередками розповсюдилася на площу до 500 га.

До гасіння пожеж у двох лісових господарствах залучено 1 тис. 318 чоловік і 137 одиниць техніки та авіацію МНС.