ООН просить США припинити виробництво біопалива

Організація Об'єднаних Націй звернулася до уряду США із закликом припинити виробництво етанолу як біопалива.

Міжнародна організація ООН із сільського господарства і продовольства зробила довгостроковий прогноз і проаналізувала, що через тривалу спеку і посуху на всій території США, найсильнішій за останні 50 років, загине велика частина врожаю зернових, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на ВВС.

Згідно з американським законодавством, 40% врожаю повинно використовуватися для виробництва біологічного палива. Але якщо повестися так у даній ситуації, то це може спровокувати розвиток продовольчої кризи у світі, вважають в ООН.