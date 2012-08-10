У Білорусі дорожчає молоко і хліб – на 35% і 10%, відповідно

Мінськ. У Білорусі з 11 серпня підвищуються відпускні ціни на низькожирні молочні продукти на 35%, на хліб, батони і м'ясо курчат – на 10%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю Міністерства економіки Білорусі.

Відповідне рішення передбачене постановою Мінекономіки Білорусі від 31 липня 2012 року № 68. Вона вносить доповнення і зміни у постанову Міністерства економіки від 26 квітня 2012 року № 35 про ціни на соціально значущі товари.

«Виробництво молока невисокої жирності і молочних продуктів без добавок останнім часом практично припинилося у зв'язку з їх збитковістю. І ці продукти, які прийнято називати «соціальним молоком», практично відсутні на прилавках магазинів. Для підвищення зацікавленості виробників у збільшенні випуску таких продуктів постановою № 68 підвищуються граничні максимальні відпускні ціни на них. Це стосується молока і кефіру жирністю до 3,5%, сметани жирністю до 25%, сиру жирністю до 9% без смакових добавок і наповнювачів», - відзначили в Мінекономіки Білорусі.

«Це означає, що виробники зможуть підвищити відпускну ціну на свій товар до цієї межі при продажу торговим організаціям», - підкреслили у Мінекономіки Білорусі.

Крім того, цією ж постановою Мінекономіки Білорусі передбачена можливість підвищення на 4% на місяць організаціями-виробниками у серпні і вересні 2012 року відпускних цін на високожирні види молока, кефіру, сметани, сиру, а також на дані молочні продукти із смаковими добавками і наповнювачами. Також постановою № 68 підвищуються на 10% ціни на хліб, батони і м'ясо курчат.

«З урахуванням зростання закупівельних цін на зерно в серпні на 10% підвищуються граничні максимальні відпускні ціни на традиційні види без домішок хліба і батонів, а також на м'ясо курчат-бройлерів», - наголосили в Мінекономіки Білорусі.

Довідка УНІАН. Постанова Мінекономіки Білорусі від 31 липня № 68 набирає чинності після її офіційної публікації – з 11 серпня 2012 року (офіційна публікація на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі – 10 серпня 2012 року – УНІАН).