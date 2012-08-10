Податківці з початку року виявили майже 500 підакцизних злочинів

Податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Усі вони пов'язані з незаконним виробництвом і обігом підакцизних товарів і марок акцизного збору. Виявлено 180 підпільних цехів, які, використовуючи промислове устаткування, забезпечували виробництво великих партій фальсифікату, небезпечного для здоров'я людей», - мовиться у повідомленні відомства.

У січні-липні 2012 року з незаконного обігу вилучено 202,5 тис. декалітрів спирту на суму 52,4 млн. грн і 160,5 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму 78,1 млн. грн.

Всього з початку року податкова міліція виявила 488 злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів і марок акцизного збору.