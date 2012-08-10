Аграрії поставили Аграрному фонду 470 тис. тонн зерна за форвардними контрактами

Аграрії поставили на елеватори Аграрного фонду понад 470 тис. тонн зерна за форвардними контрактами, з яких 300 тис. тонн зерна переоформлено до державного інтервенційного фонду.

Про це йдеться в повідомленні відомства з посиланням на генерального директора Ігоря Якубовича.

«Аграрний фонд вже перерахував сільгоспвиробникам майже 160 млн. грн. В цілому, державна установа повністю розрахувалася за 86 форвардними контрактами», - повідомив І.Якубович.

За словами гендиректора Аграрного фонду, за обсягами переоформлення зерна до державного інтервенційного фонду лідирують Луганська, Вінницька, Донецька, Харківська і Кіровоградська області.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд купив 825 тис. тонн продовольчого зерна урожаю 2012 року на загальну суму 1,5 млрд грн за форвардними біржовими контрактами. На Аграрній біржі було укладено 634 форвардних біржових контракти з 547 сільгосптоваровиробниками на поставки до державного інтервенційного фонду майже 825 тис. тонн зерна, з яких 785 тис. тонн пшениці і близько 40 тис. тонн жита.

Середній обсяг законтрактованої партії зерна становив 1,3 тис. тонн. Мінімальна законтрактована партія - 60 тонн жита, максимальна - 30 тис. тонн пшениці.