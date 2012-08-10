Мінагропрод: понад 87% пшениці становить продовольча

Понад 87% пшениці, що надходить на склади, — продовольча, тоді як у 2011 р. частка продовольчої пшениці становила 72%. Такі дані повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що з 4,269 млн. тонн пшениці нового урожаю, які надійшли на 9 серпня на сертифіковані зернові склади України, 3,74 млн. тонн, або 87,6%, належать до 1-4 класу і 0,529 млн. тонн — до 5-го і нижче класу.

Загалом сертифіковані зернові склади прийняли на зберігання 5,938 млн. тонн зерна, зокрема 1,513 млн. тонн ячменю і 0,088 млн. тонн жита.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила збирання ранніх зернових, зібрано 25,18 млн. тонн — на 23% менше 2011 р. Валовий збір пшениці становив 16,287 млн. тонн, ячменю - 7,146 млн. тонн і жита - 0,7 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.