Урожай ранніх зернових майже на чверть менший за торішній

Україна завершила збирання ранніх зернових, зібрано 25,18 млн тонн, що на 23% менше від показника 2011 р. (32,754 млн тонн).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у п'ятницю, 10 серпня, на прес-конференції в Києві директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

"Станом на 10 серпня 2012 року в Україні завершилося збирання ранніх зернових культур на площі 9,7 млн га. За результатами роботи сільськогосподарських суб'єктів підприємництва в Україні зібрано 25,18 млн тонн зерна, що на 7,57 млн тонн менше, ніж торік", - сказав він.

За даними С.Кваши, пшеницю обмолочено на 5,623 млн га, зібрано 16,287 млн тонн при середній урожайності 29 ц/га (у 2011 р. - 22,252 млн тонн при урожайності 34,4 ц/га), ячмінь зібрано з 3,261 млн га, намолочено 7,146 млн тонн при урожайності 21,9 ц/га (2011 р. - 9,232 млн тонн і 25,5 ц/га). Жито зібрано з 0,298 млн га, намолочено 0,7 млн тонн при урожайності 23,5 ц/га (2011 р. - 0,551 млн тонн і 21,5 ц/га).

Овес зібрано з 0,3 млн га, намолочено 0,665 млн тонн при врожайності 22,2 ц/га (2011 р. - 0,323 млн тонн і 19,3 ц/га). Горох зібрано на 212 тис. га, намолочено 0,364 тис. тонн при урожайності 17,2 ц/га (2011 р. - 0,382 млн тонн і 15,2 ц/га).

Крім того, ріпак обмолочено на площі 0,532 млн. га (97% від прогнозу), намолочено 1,187 млн тонн при урожайності 22,3 ц/га.

«Таким чином, якщо оцінювати стан збирання зернових, сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що по основних продовольчих сегментах зернового ринку ми маємо достатню кількість продукції, щоб забезпечити продовольчу безпеку в країні», - наголосив С.Кваша.

Він додав, що, за прогнозом, Україні в цілому необхідно для харчових потреб у 2012 році 5,24 млн тонн продовольчого зерна, 100 тис. тонн ячменю, 200 тис. тонн кукурудзи і 450 тис. тонн жита.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна цього року становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.