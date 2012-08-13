Лісові пожежі на Херсонщині ліквідовано. Збитки оцінюються у понад 15 млн грн

Пожежі, які виникли 9 серпня у Цюрупинському районі Херсонської області на територіях Корсунського, Велико Копанівського та Раденського лісництв у хвойному лісі, 11 серпня ліквідовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожеж залучалось 1 тис. 767 осіб і 153 одиниці техніки, у тому числі: від МНС 563 осіб, 91 од. техніки, 3 пожежних літаки Ан-32П і 2 вертольоти Мі-8 з водозливними пристроями; Міноборони 442 особи, 12 од. техніки і 1 вертоліт Мі-8 з водозливним пристроєм; МВС - 465 осіб; Держлісагенства 280 осіб і 43 од. техніки; «Укрзалізниці» - 17 осіб та пожежний поїзд.

Як повідомляв УНІАН, за фактом лісових пожеж у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Під час гасіння вогню отримали опіки різного ступеня тяжкості двоє ліквідаторів.

Збитки від масштабних лісових пожеж у Херсонській області попередньо оцінюються у більш як 15 млн грн.