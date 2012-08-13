Синоптики попереджають про погіршення погоди 13 серпня

В Україні 13 серпня очікується ускладнення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, по всій країні йтимуть дощі, в західних, північних, місцями центральних та Харківській областях сильні дощі, вночі в Карпатах і на Прикарпатті, вдень у Чернігівській та Сумській областях місцями дуже сильні дощі.

В Україні місцями грози.

Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, у південній частині, центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 14-19°, у північних та центральних областях вночі 11-16°, вдень 15-20°, на решті території вночі 17-22°, вдень 23-28°.

У Києві та Київській області сильний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°.