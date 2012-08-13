МФК має намір надати до 20 млн. дол. виробникові томатної пасти Agrofusion

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) може надати кредит на суму до 20 млн. дол. групі компаній Agrofusion – одному з найбільших виробників томатної пасти в Україні, сказано у повідомленні МФК.

Згідно з повідомленням, питання фінансування цього проекту рада директорів МФК планує розглянути 11 вересня.

Очікується, що залучені кошти буде використано Agrofusion для рефінансування короткострокової заборгованості і поповнення робочого капіталу.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня п.р. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення надати кредит на суму 20 млн. дол. виробникові томатної пасти Agrofusion.

Залучені кошти планувалося використати для реструктуризації балансу, середньострокового робочого капіталу і капітальних витрат.

Довідка УНІАН. Група компаній «Agrofusion» – один із найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виготовляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами – «Південний» у Херсонській області і «Північний» у Миколаївській області. Загальна виробнича потужність заводів – 300 тис. тонн за сезон.

Холдинг обробляє 12 тис. га земель.