13-15 серпня на всій території України пройдуть інтенсивні дощі

З початку тижня на заході, у центрі та на півночі України пройдуть інтенсивні дощі.

Як повідомляє прес-служба МНС України, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеоцентру МНС Микола Кульбіда.

За його словами, з 13 серпня на території України розпочалась перебудова атмосферних процесів, що обумовить дощову погоду у західних, північних та центральних областях України. Опади, які випали протягом вихідних, суттєво знизили рівень пожежної небезпеки у південних, центральних областях та на півночі країни.

Як зазначив М.Кульбіда, сумарна кількість опадів 13-15 серпня буде найбільшою у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях, на півдні Київщини, а також на півночі Хмельницької та Тернопільської областей. При цьому, кількість опадів, які випадуть у Карпатському регіоні зумовить підвищення рівня води у річках Карпат на 0,5-1,5 м без виходу води на заплаву.

Температура повітря у західних та північних областях становитиме до +20°С, в південних та східних регіонах стовпчики термометрів покажуть позначки +23…+28°С, а на півночі та у центрі - + 20…+25°С.