Зниження температури і опади можуть підвищити врожайність цукрового буряку.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Для цукрового буряку в центральних і західних областях це дуже сприятливі дощі — покращиться і зволоження грунту, і знизиться температура на глибині залягання кореня. Ще, можливо, місяць-півтора триватиме зростання кореня і врожайність буряку підвищиться», - відзначила Т.Адаменко.

Проте, за словами експерта, зниження температури повітря і підвищення вологості не вплинуть на врожайність кукурудзи і соняшнику - вони продовжать життя рослин, але врожай цих культур вже сформований і йде його дозрівання.

При цьому, за словами Т.Адаменко, дощі, що пройшли, сприятливо позначаться на вологонакопиченні під урожай наступного року, особливо в південних і східних областях, наприклад, в Херсонській області, де за три дні випала місячна норма опадів, і рясні дощі пройшли в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській області та частково в Криму.