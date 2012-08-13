Поблизу Севастополя згоріло 4 гектари лісу

Поблизу Севастополя, в районі гори Гасфорт, згоріло 4 гектари лісу.

Як повідомили УНІАН у Теруправління МНС України у м. Севастополь, вдень 12 серпня до диспетчерську службу надійшло повідомлення про загорання лісового масиву .

На місце прибули машини МНС і лісгоспу. Потужний вітер і важкодоступність до місць загоряння сприяли швидкому поширенню вогню. На допомогу прибула пожежна техніка Чорноморського флоту РФ. Співробітники Державтоінспекції обмежили проїзд автомобілів на трасі. Вогонь локалізували через п'ять годин. До ліквідації залучилася 57 осіб і 21 одиниця техніки.

За словами очевидців, незадовго до пожежі відпочивальники смажили шашлики у лісі, тому в теруправлінні МНС припускають, що не погашене багаття чи кинутий недопалок могли стати причиною великої пожежі, внаслідок якої вигоріло 4 гектари лісу.