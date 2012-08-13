«Оболонь» за перше півріччя збільшила виробництво пива на 10%

Корпорація «Оболонь», один з найбільших в Україні виробників пива, у першому півріччі 2012 року збільшила виробництво пива до 47,433 млн дал із 43,144 млн дал за аналогічний період 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі «Оболоні». Згідно з даними Держстату, загальне виробництво пива в Україну в січні-червні поточного року склало 154 млн дал, що на 1% більше, ніж у 2011 році.

При цьому в червні - місяці проведення в країні чемпіонату Європи з футболу - виробництво пива збільшилося до аналогічного місяця 2011 року на 6% - до 38,1 млн дал. У порівнянні з попереднім місяцем - травнем - виробництво пива зросло на 3,5%.

Виробництво безалкогольних напоїв корпорацією «Оболонь» в першому півріччі 2012 року скоротилося на 4,7% до 11,7 млн ​​дал. При цьому темпи падіння національного ринку безалкогольних напоїв за цей період склали 5,7% до 76,5 млн дал.

"Оболонь", що володіє пивзаводами в Києві та шести інших містах країни, поки не повідомляє своїх фінансових показників в першому півріччі 2012 року.

Довідка УНІАН. До складу корпорації "Оболонь", крім заводу в Києві (ПАТ «Оболонь»), входять "Пивоварня Зіберта" (Фастів, Київська область), Охтирський пивзавод (Сумська область), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька область), підприємство з виробництву пива і безалкогольних напоїв "Красилівське" (Хмельницька область).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, і завод з виробництва склотари.