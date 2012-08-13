«Олімп» продав єдиний в Україні завод з глибокої переробки зерна інвесторам з ОАЕ

Один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні група компаній «Олімп» продала єдиний в Україні завод з глибокої переробки зерна «Бікорм» фірмі, афілійованій з інвесторами, що знаходяться в Дубаї (ОАЕ).

Про це УНІАН повідомив голова правління групи компаній «Олімп» Микола Усачов.

За його словами, угода купівлі-продажу вже практично відбулася, однак, згідно з домовленостями з покупцем, назва фірми, сума операції і умови поки не розголошуються.

*** «Бікорм» - єдиний в Україні завод, який не має аналогів з глибокої переробки пшениці, входить до складу індустріального парку «Малинівка», який в свою чергу входить в компанію «Олімп».

Завод випускає продукти: глютен, крохмаль, патока (декстрінмальтозу, мальтодекстрин), глюкоза, сухі кормові добавки, дріжджові екстракти, висівки.

Основний продукт - глютен.

Виробничі потужності заводу дозволяють виробляти до 2 300 тонн глютену на рік.