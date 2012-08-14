Агрохолдинг KSG Agro збільшив збір ранніх зернових на 18% - до 56,3 тис. тонн

Агрохолдинг KSG Agro, один з великих виробників сільгосппродукції в Україні, збільшив збір ранніх зернових на 18% - до 56,3 тис. тонн проти минулого року.

Про це повідомляє KSG Agro в звіті на Варшавській біржі.

При цьому в компанії відзначили, що в поточному році урожай очікувався в обсязі 68,5 тис. тонн.

Намолот пшениці виріс на 18% - до 42,4 тис. тонн проти 35,8 тис. тонн в 2011 році, ярого ячменю - на 6% - до 7,1 тис. тонн проти 6,7 тис. тонн. Урожай озимого ячменю в компанії склав 3,4 тис. тонн, що на 6% менше врожаю минулого року. Збір озимого ріпаку зріс в 2,1 рази - до 3,4 тис. тонн.

Зазначається, що ціна на пшеницю цього року перевищила очікування виробника на 15%, а на ячменю - на 19%. Щорічно близько 80% прибутку KSG Agro становить урожай соняшнику. Цього року експерти компанії прогнозують зниження врожайності соняшнику на 9% порівняно з показником 2011 року. Ціна на насіння соняшнику вже досягла запланованого рівня і, за оцінками фахівців KSG Agro, до лютого наступного року збільшиться на 15-18%.

Довідка УНІАН. KSG Agro S.A. - Вертикально інтегрована компанія, що працює на агроринку. Компанія займається виробництвом, зберіганням, переробкою і продажем зернових і олійних культур, а також овочів і фруктів.

Холдинг у середини квітня 2011 р. провів IPO на Варшавській фондовій біржі, розмістивши 33% акцій на 39,6 млн дол. KSG Agro в 2011 році отримав чистий прибуток у розмірі майже 28,2 млн дол., що в 2,8 рази більше , ніж у 2010 році, а виручка за минулий рік збільшилася в 2,2 рази - до 34,67 млн дол.