В Україні розпочалася сівба озимих культур під урожай 2013 року. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника міністра Олександра Сеня, на сьогодні вже посіяно 75,4 тис. га озимого ріпаку.

«На сьогодні сільгосппідприємства сіють ріпак, загальна площа посіву становить 75,4 тис. га, або 6% прогнозованих площ», - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що сівбу озимого ріпаку розпочато в оптимальні агротехнологічні строки і буде завершено до початку вересня, чому поки що сприяють погодні умови останніх днів.

«Ті дощі, які зараз проходять в Україні після тривалої посухи, сприяють відновленню запасів вологи, яка необхідна для отримання сходів озимих культур», - додав О.Сень.

Він зазначив, що наразі йде активна підготовка до сівби інших озимих культур, площа під якими очікується на рівні 9,1 млн. га, зокрема озимих зернових культур - 8,2 млн. га, що практично на рівні посівів під урожай 2012 року.

На сьогодні грунт під посів озимих культур підготовлено на 73% запланованих площ (6,6 млн. га).

«На сьогодні аграрії забезпечені насінням озимих культур на 101% від потреби, 48% з них доведено до посівних кондицій. Ця робота зараз активно здійснюється», - додав О.Сень.

Крім того, сьогодні в сільгосппідприємствах вже нагромаджено 220 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив, що становить 35% від потреби.

Нагадаємо, торік озимі зернові були посіяні на площі 8,399 млн. га, зокрема пшениця – 6,7 млн. га, ячмінь – 1,37 млн. га і жито – 318 тис. га, озимий ріпак було посіяно на площі 962 тис. га.