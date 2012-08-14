Завтра в Україні знову очікуються дощі. У Києві вдень 16-18°

Завтра у західних, північних, більшості центральних областей України очікуються дощі, подекуди пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°, у більшості центральних областей 20-25°, на півдні та сході вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 21°, вдень 23-28°.

У Київській області у середу часом очікуються дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.