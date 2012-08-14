Україна в серпні експортує 1,5 млн тонн — УАК

Експорт зерна з України у серпні становитиме 1,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української аграрної конфедерації з посиланням на генерального директора Сергія Стоянова.

За даними УАК, за 10 днів серпня Україна поставила на зовнішні ринки близько 515 тис. тонн зерна, зокрема 250 тис. тонн пшениці, близько 200 тис. тонн ячменю і 65 тис. тонн кукурудзи.

"Якщо ситуація не поліпшиться, то це – графік експорту обсягом 1,5 млн тонн на місяць, а не 2 млн тонн, як нещодавно заявляли наші чиновники", - відзначив С.Стоянов.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у серпні активізації експорту зерна з України. «Я думаю, що в серпні експорт, безумовно, буде більшим за 1,2 млн тонн, як це було в липні, тому що ми на ринку матимемо повноцінний ячмінь для експорту, пшеницю і залишки кукурудзи минулого року. Я думаю, 1,7-1,8 млн тонн буде, але це з урахуванням експорту кукурудзи минулого року», - заявляв директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна з України в поточному МР може становити 20-23 млн тонн, проти 21,95 млн тонн у 2011/2012 МР.

Мінагропрод очікує, що урожай зерна поточного року становитиме 45,3 млн тонн, проти 56,7 млн тонн у 2011 році.