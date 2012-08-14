Янукович: урожай зерна-2012 увійде до трійки найкращих за останні 20 років

Президент Віктор Янукович заявив, що урожай зернових культур цього року буде на 10-11 млн тонн нижче від торішнього, але, попри це увійде до трійки найкращих урожаїв за останні 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив у вівторок на зустрічі з господарським активом Севастополя.

«Минулого року ми мали майже 57 млн тонн вал зернових, а цього року буде, напевно, в районі 46 млн тонн. Приблизно на 10-11 млн тонн буде нижчий за рівень минулого року. Але, не дивлячись на це, урожай цього року увійде до трійки найкращих урожаїв останніх 20 років», - сказав глава держави.

Крім того, В.Янукович наголосив, що цього року Україна зібрала більше високоякісного зерна, ніж у 2011 році.

«Цього року за рахунок якості зерна ми отримаємо фінансовий результат не гірше, ніж торік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод очікує, що урожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

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