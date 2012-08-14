Україна розпочала збір соняшнику

Аграрії України розпочали збирання соняшнику, повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними на 14 серпня соняшник зібрано на 21 тис. га із запланованих 4,744 млн. га, одержано 23 тис. тонн при врожайності 10,9 ц/га.

Сою зібрано на 7 тис. га при прогнозі 1,467 млн. тонн, одержано 9 тис. тонн при середній врожайності 13,3 ц/га.

Крім того, продовжується збирання зернових і зернобобових культур. Гречку зібрано на 37 тис. га (13% від прогнозу), намолотили 34 тис. тонн зерна при врожайності 9,3 ц/га. Просо зібрано на 46 тис. га (27%), намолочено 55 тис. тонн при врожайності 11,9 ц/га.

Загалом зернові і зернобобові культури зібрано на 9,819 млн. га (65%), намолочено 25,343 млн. тонн при середній врожайності 25,8 ц/га.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.