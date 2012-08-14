ІMС зібрала 31,7 тис. тонн озимих зернових

Агропромислова компанія Industrial Milk Companу (IMC), один із найбільших в Україні виробників сільськогосподарської продукції, зібрала у п.р. 31,7 тис. тонн озимих зернових, сказано у повідомленні компанії.

Повідомляється, що озимі культури зібрано з 7,7 тис. га, що становить 9% загального земельного банку компанії.

Намолот озимої пшениці становить 26,5 тис. тонн, врожайність – 44 ц/га. При цьому 90% пшениці – продовольча. Збір ячменю досяг 5,2 тис. тонн, врожайність – 30,3 ц/га.

Довідка УНІАН. Industrial Milk Companу (IMC) заснована в 2007 році. Компанія має у своєму розпорядженні земельний банк площею 82,7 тис. га в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях, а також сховища потужністю 172 тис. тонн.

За даними на початок червня п.р., 68,2% акцій IMC належали Agrovalley Limited, 5,1% - польській Amplico PTE, решта - free float.

Акції компанії котируються на Варшавській фондовій біржі з 2011 року.

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