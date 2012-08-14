Ветслужба готова забезпечити контроль на Сорочинському ярмарку

Ветеринарна служба України готова забезпечити ветеринарний контроль на Сорочинському ярмарку, який проходитиме з 15 до 19 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, повідомляє прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Наголошується, що для забезпечення ефективного ветеринарно-санітарного контролю за торгівлею тваринами, продуктами тваринного і рослинного походження на національному ярмарку буде забезпечено цілодобове чергування фахівців ветеринарної медицини і відділу ветеринарної міліції.

Крім того, повідомляється, що цього року не можна буде реалізовувати на ярмарку шаурму і хот-доги, м'ясні фарші і вироби з них, страви із січеного м'яса, холодці, сальтисон, рибу в'ялену і копчену в домашніх умовах, всі види консервованої продукції, виготовленої в домашніх умовах, овочеві і м'ясні салати. За відсутності холодильного устаткування заборонено продавати молоко, молочні продукти, ковбасні вироби і мясокопченості.

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