«Агроліга» у 1-му півріччі скоротила чистий прибуток на 34,5% - до 117,2 тис. євро

Варшава. Українська група агропромислових компаній "Агроліга" (Agroliga Group PLC) за перші шість місяців поточного року одержала 117,17 тис. євро чистого прибутку, що на 61,67 тис. євро, або 34,5%, менше за показник першого півріччя минулого року, повідомила компанія у звіті.

За цей же період "Агроліга" збільшила виручку до 6,094 млн. євро з 1,853 млн. євро роком раніше, зокрема в другому кварталі - майже в 11 разів - до 3,353 млн. євро з 306,9 тис. євро.

У квітні-червні компанії вдалося одержати чистий прибуток у розмірі 57 тис. євро у порівнянні з 47,46 тис. євро збитків за аналогічний період минулого року.

"Агроліга" в першому півріччі збільшила операційний прибуток до 272,17 тис. євро з 222,84 тис. євро роком раніше, 136 тис. євро з яких одержала в другому кварталі проти 13,57 тис. збитків минулого року.

"Значне збільшення виручки у порівнянні з минулим роком - це результат початку повноцінної роботи першої лінії маслозаводу під час звичайного слабкого сезону продажів сільськогосподарської продукції. Незважаючи на великі витрати на початку нового виробництва, ми досягли запланованого рівня виробництва і продажів", - відзначила компанія в коментарі до звіту.

"Агроліга" у найближчі декілька місяців за рахунок поліпшення технологічних процесів має намір добитися істотного скорочення витрат на цьому заводі, потужності якого буде збільшено до 17 тис. тонн/рік завдяки запланованому запуску нової лінії у вересні.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі "Агроліга" скоротила чистий прибуток в 3,6 раза - до 60 тис. євро при майже 80% зростанні виручки - до 2,7 млн. євро.

Довідка УНІАН. До холдингової компанії Agroliga Group PLC, зареєстрованої на Кіпрі, входять шість фірм з активами в Україні, які займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.

"Агроліга" працює на українському ринку з 1992 року, на початку минулого року дебютувала на альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі NewConnect, обробляє більш ніж 7,2 тис. га земель у Харківській області і володіє молочним стадом на понад 850 голів.

Акції компанії, які в рамках приватного розміщення "Агроліга" продала за 81 злотих за штуку (близько 20 євро), коштували на початку торгів 15 серпня менш ніж 60 злотих (мінус 4% до закриття 14 серпня) при досягнутій максимальній ціні близько 120 злотих у лютому 2011 року.

Минулого року "Агроліга" збільшила чистий прибуток на більш ніж 40% - до 1,7 млн. євро при зростанні виручки майже у 2 рази - до близько 7 млн. євро.

По 41,66% акцій компанії належать її засновникам Олександрові Берднику та Ірині Поплавській, решта - free float.