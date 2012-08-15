«Нібулон» зібрав урожай ранніх зернових у розмірі 96 тис. тонн

Компанія «Нібулон», один із найбільших українських виробників та експортерів зернових і олійних культур, зібрала урожай ранніх зернових у розмірі 96 тис. тонн з 25 тис. га, повідомляється у прес-релізі компанії з посиланням на гендиректора Костянтина Хмельницького.

У повідомленні не подаються порівняльні дані за 2011 рік, але в кінці минулого року «Нібулон» повідомляв про збільшення врожаю ранніх зернових до 108 тис. тонн, що на 10% перевищило показник 2010 року.

«Цього року в Україні багато мовиться про несприятливі посушливі кліматичні умови вирощування зернових. Наша компанія повною мірою відчула переваги диверсифікації аграрного виробництва, оскільки наша продукція вирощується в 12 регіонах», - сказав До. Хмельницький.

За його словами, найбільш сприятливі погодні умови для врожаю ранніх зернових склалися у південних, західних і частково східних регіонах.

У поточному сезоні, мовиться у прес-релізі, компанія планує посіяти озимі культури на площі 30 тис. га.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році і є одним із найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тисяч гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності для зберігання зерна в об'ємі до 420 тисяч тонн і власний перевантажувальний термінал місткістю 133 тисячі тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролює український бізнесмен Олексій Вадатурський.