Спад сільгоспвиробництва в Україні за січень-липень становив 4,2%

Спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-липня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 4,2% (у I півріччі 2011 року проти I півріччя 2010 року - зростання 9,1%), повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах у січні-липні ц.р. становив 7,4%, у домогосподарствах - 1,1%.

Згідно з повідомленням, спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні-липні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 10,1%.

Станом на 1 серпня 2012 року, ранніх зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) зібрано на 19,2% більше (6,5 млн. тонн) порівняно з показником на аналогічну дату 2011 року, за рахунок прискорених темпів збору площ (на 25,7% більше). Валовий збір ярового ячменю (5,4 млн. тонн), який становив 83% загального виробництва ярин зернових, зріс на 12,8%.

Також повідомляється, що в січні-липні ц.р. зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 1,8%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 6,7%, свиней - на 11,3%. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах збільшився проти січня-липня 2011 р. на 14,3% і становив 2797 кг

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-липень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 42%, зокрема продукції рослинництва - на 84%, продукції тваринництва - на 2%.

Крім того, повідомляється, що на 1 серпня 2012 року сільськогосподарські підприємства (окрім малих) і підприємства, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, мали в наявності 20,2 млн. тонн зерна (на 1% більше порівняно з 1 серпня 2011 р.), зокрема, 13,2 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн ячменю, 1,7 млн. тонн кукурудзи, 0,4 млн. тонн жита.

Довідка УНІАН. Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-червні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становило 7,4%.

У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва — 2,5%.

За підсумками 2010 року обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2009 роком скоротилися на 1,5%.

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