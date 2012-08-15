«Мрія» і «Кернел» виграють від рекордних цін на сільгосппродукцію - Fitch

Виробники зерна агрохолдинги «Мрія» і «Кернел», ймовірно, будуть одними з небагатьох компаній, які виграють від рекордних цін на сільськогосподарську продукцію, наголошується в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

«Виробники та експортери зерна, наприклад «Мрія» або «Кернел», в СНД, можливо, будуть серед невеликого числа тих компаній, які виграють від високого попиту і цін», - йдеться в повідомленні.

Водночас, Fitch не очікує впливу в короткостроковій перспективі, оскільки збиральна кампанія завершилася тільки для ранніх зернових.

«Україна і Росія не прогнозують таку ж високу врожайність зернових, як в 2011 р., оскільки цього року літо також спекотне і сухе. Обидві країни можуть розглянути можливість введення експортних обмежень», - відзначають в Fitch.

Таким чином, на думку рейтингового агентства, вищі міжнародні ціни можуть бути частково компенсовані слабшими внутрішніми цінами і обсягами експорту.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутів, в 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

«Мрія» обробляє близько 240 000 гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, більше 1300 одиниць сільськогосподарської та логістичної техніки. В управлінні компанії перебувають 3 елеваторні комплекси і зерносховища ємністю зберігання 410 тис. тонн і картоплесховище ємністю 36 тис. тонн, а також сучасні логістичні центри.

Kernel - одна з найбільших в Україну агропромислових компаній. Холдинг, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виробляє сире, рафінована і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олієекстракційних заводах.

Група «Кернел» вийшла на Варшавську фондову біржу в 2007 році, продавши 36% акцій за 221 млн дол. Після цього група кілька разів проводила дорозміщення акцій, останнє з яких на 142 млн дол. на цій же біржі відбулося у квітні 2011 року. Kernel є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «блакитних фішок». На останньому закритті компанія коштувала близько 1,5 млрд дол.