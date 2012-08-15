МХП і російський «Міраторг» мають перевагу на тлі рекордних цін - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зауважує, що «Миронівський хлібопродукт» і російський «Міраторг» мають перевагу над іншими м'ясовиробникам на тлі рекордних цін на сільгосппродукцію, за рахунок використання зерна власного виробництва.

Про це йдеться в повідомленні Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

«Виробники м'яса в СНД, такі як ВАТ «Миронівський хлібопродукт» або АПХ «Міраторг», в цілому користуються перевагою за рахунок високої частки власного зерна для виробництва кормів» - йдеться в повідомленні.

В цілому, на думку Fitch, вплив стрімкого зростання цін сільськогосподарської продукції на сектор виробництва м'яса буде меншим, ніж, наприклад, на біопаливний бізнес, але все ж значним, оскільки торговельні мережі не будуть зацікавлені в зростанні цін, що істотно перевищує рівень інфляції.

Також в рейтинговому агентстві вважають, що певний тиск може відчути на собі компанія Avangardco, «оскільки компанія не вирощує власного зерна, і витрати на комбікорм становлять до 70% вартості виробництва яєць».

У той же час Fitch зазначає, що Avangardco має переваги за рахунок «дешевого зерна від місцевих фермерів та ринкової позиції, що дозволяє впливати на ціноутворення».

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії складає близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. В даний час на Лондонській біржі торгуються 35% акцій цієї компанії.

Російський агропромисловий холдинг «Міраторг», заснований в 1995 році, сьогодні є одним з провідних виробників і постачальників м'яса на російському ринку.

Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.