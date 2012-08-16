Агрохолдинг KSG Agro залучить в UniCredit Bank кредит на 10 млн дол.

Один із найбільших аграрних холдингів в Україні - KSG Agro підписав угоду з UniCredit Bank на відкриття відновлювальної кредитної лінії розміром 10 млн дол., йдеться в біржовому повідомленні компанії.

За інформацією KSG Agro, кредитну лінію буде відкрито терміном на 3 роки.

Залучені кошти компанія розраховує направити на поповнення оборотного капіталу та фінансування операцій із зерном на придбаному елеваторі агрокомплексу «Переробник».

Нагадаємо, в червні холдинг KSG Agro уклав з "Альфа-Банком" договір про залучення кредитної лінії на загальну суму 50 млн грн.

У тому ж місяці холдинг придбав у Дніпропетровській області три аграрні підприємства, включаючи «Переробник» з елеватором потужністю близько 60 тонн.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально-інтегрована компанія, що працює практично в усіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції. Земельний банк холдингу становить 61 тис. га. У 2011 році компанія почала займатися тваринництвом і запустила виробництво біопалива.

У першому кварталі 2012 року чистий прибуток KSG Agro виріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 65% - до 1,794 млн доларів при понад шестикратному зростанні доходів - до 4,597 млн доларів.