Мінекономрозвитку ініціює реалізацію в Україні держпрограми управління якістю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує реалізувати в країні Державну програму управління якістю для підвищення якості вітчизняної продукції та її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Проект Програми розміщено на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

У документі наголошується, що в Україні спостерігається низький рівень запровадження систем управління порівняно з країнами – членами ЄС.

Одним з механізмів забезпечення якості продукції (товарів, робіт, послуг) є запровадження і сертифікація систем управління якістю, екологічного управління, управління безпекою харчових продуктів та інших систем управління, відповідно до вимог національних або міжнародних стандартів.

Такі системи стануть запобіжним механізмом, який дозволяє уникнути випуску неякісної і небезпечної продукції.

У рамках реалізації програми планується затвердити регіональні програми якості на 2013–2015 роки з розробки, запровадження систем управління, зокрема підприємствами (організаціями), які проводять і поставляють продукцію (послуги) і товари на експорт.

Також документом пропонується забезпечити стимулювання запровадження підприємствами систем управління безпекою харчових продуктів на основі концепції НАССР.

***НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – міжнародна Система управління безпекою харчових продуктів.