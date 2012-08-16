МФК схвалила надання агрохолдингу Аstarta кредиту на 50 млн. дол.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) схвалила надання агрохолдингу Astarta кредиту на суму 50 млн. дол., повідомила у розмові з кореспондентом УНІАН керівник діяльності МФК в Україні Олена Волошина.

«Рішення Радою директорів уже прийняте на початку серпня. Зараз триває робота над юридичними документами. Думаю, що договір з Аstarta буде підписаний максимум у вересні», - сказала О.Волошина.

Нагадаємо, раніше Аstarta повідомила про те, що МФК розглядає можливість надання агрохолдингу довгострокового кредиту на 50 млн. дол.

У повідомленні прес-служби Аstarta вказувалося, що залучені кошти планується спрямувати на фінансування інвестиційної програми холдингу в 2012-2013 рр.

У рамках програми передбачено будівництво заводу з переробки сої, підвищення енергоефективності та розширення сільськогосподарського і цукрового виробництва. Фінансування також дозволить розвинути інфраструктуру і створити нові робочі місця у регіонах присутності агропромхолдингу.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N.V. («Астарта-Київ») – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженка» і ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області – ТОВ «Хмельницьке» і одне у Хмельницькій області – ТОВ «Волочиськ-Агро».

Основна діяльність агропромхолдингу полягає у виробництві цукру і супутньої продукції (меляса і сухий гранульований жом), вирощуванні та реалізації зернових і олійних культур, а також м'яса і молока.

Міжнародна фінансова корпорація є однією з організацій Групи Світового банку, яка здійснює інвестиції у приватному секторі. МФК займається наданням позик, інвестуванням у формі пайової участі в капіталі, пропонує структуроване фінансування і продукти з управління ризиками, а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора в країнах, що розвиваються.

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