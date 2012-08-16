Цукру і зерна в Україні достатньо - Азаров

Запаси цукру в Україні достатні, і завдання місцевих властей - не допустити необґрунтованого зростання цін на цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив Полтавській обласній телерадіокомпанії у місті Миргороді.

«У нас запасів цукру більш, ніж достатньо. Ми ще місяць тому не знали, куди їх дівати і що з ними робити. Тому підвищення ціни на цукор, скажімо, до 8 гривень, якщо десь воно має місце, це абсолютний недогляд місцевих властей», - сказав М.Азаров. Він відзначив, що у разі дефіциту цукру в якомусь з регіонів України, держава завжди має можливість завезти 5-10 тисяч тонн цукру для розв’язання цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними НДІ "Украгропромпродуктивність", на кінець червня середні роздрібні ціни на цукор в Україні становили 6-6,4 грн/кг з ПДВ.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. за потреби внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).

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Азаров вважає достатніми перехідні запаси зерна в Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає достатніми перехідні запаси зерна в Україні.

«Україна - країна, у якої є перехідні запаси зерна достатні, щоб у випадку, якщо наступного року ми залишимося без зерна, нам цілком вистачить пережити і дожити до врожаю 2014 року», - сказав М.Азаров.

При цьому він ще раз наголосив, що економіка України звелась на ноги і розвивається.

Нагадаємо, за словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, на середину липня перехідні залишки зерна в Україні становили до 10 млн. тонн.

Мінагропрод чекає, що врожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

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