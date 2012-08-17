Білорусь нарощує імпорт пива з України – за перше півріччя до 708,2 тис. дал

Мінськ. У Білорусі за січень-червень 2012 року імпорт пива з України збільшився на 2,5% - до 708,2 тис. дал (проти зниження на 12,7% у січні-травні).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі білоруського державного концерну «Білдержхарчопром».

«У грошовому виразі імпорт пива до Білорусі з України за січень-червень скоротився на 2,3% - до 3 млн. 875,7 тис. дол. (у січні-травні зниження становило 24,1%). Тільки за червень з України до Білорусі було ввезено 222,3 тис. дал пива, що в 3,7 раза більше, ніж у червні 2011 року», - відзначили в «Білдержхарчопромі».

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів Білорусі ухвалою від 17 травня 2012 року №451 скасувала дію ухвали від 21 грудня 2010 року №1860, якою було запроваджено ліцензування імпорту солодового пива з України до 31 грудня 2012 року.

За даними «Білдержхарчопрому», Білорусь у I півріччі 2012 року імпортувала 6 млн. 187,3 тис. дал пива, що на 29,8% більше за рівень аналогічного періоду 2011 року.

При цьому значно зріс імпорт з країн СНД.

Зокрема, за січень-червень з країн СНД було ввезено 5 млн. 958,5 тис. дал пива, що на 28,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вартісному виразі імпорт з країн СНД становив 33 млн. 491,9 тис. дол., що на 26,8% більше за показник січня-червня 2011 року.

«Росія збільшила імпорт пива до Білорусі на 30,2% (проти зростання на 3,7% у січні-травні 2012 року), який становив 5 млн. 250,3 тис. дал, у грошовому виразі збільшився на 31,9% (10,9% у січні-травні) – до 29 млн. 616,2 тис. дол», - відзначили у «Білдержхарчопромі».

За даними «Білдержхарчопрому», з країн поза СНД до Білорусі за I півріччя 2012 року було поставлено 228,8 тис. дал пива, що в 1,9 раза більше, ніж за січень-червень минулого року. У грошовому виразі імпорт становив 3 млн. 475,5 тис. дол.

«Основним імпортером пива з країн поза СНД стала Чехія, яка за I півріччя збільшила свої поставки майже у 3 рази - до 103,8 тис. дал, у грошовому виразі – у 2 рази, до 1 млн. 310,7 тис. дол.», - розповіли у прес-центрі концерну.

Довідка УНІАН. За даними «Білдержхарчопрому», імпорт пива з України у 2011 році знизився на 77% - до 990 тис. дал (6 млн. 142,2 тис. дол.).