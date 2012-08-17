Росія запроваджує нову форму ветконтролю товарів із третіх країн. Імпорт – після аудиту

Росія, після офіційного вступу до СОТ, який відбудеться 22 серпня, як член Митного союзу (МС) вводить у дію норму, згідно з якою право на імпорт товарів, що підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за результатами аудиту системи нагляду відповідної країни.

Про це сказано у повідомленні Федеральної служби Росії з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) з посиланням на рішення Комісії Митного союзу №834.

На сьогоднішній день, наголошується у повідомленні, жодна країна такий аудит ще не пройшла.

«Жодна третя країна світу ще не пройшла аудит, на основі позитивних результатів якого підприємствам третіх країн, що виготовляють такі типи підконтрольних товарів, цей доступ міг би бути наданий. Це призводить до ситуації, коли величезна група підприємств третіх країн втратила можливість зберігати доступ на підставі їх внесення до Реєстру і поки що не знайшла іншого способу такий доступ отримати», - мовиться у повідомленні.

При цьому відомство повідомляє, що на період проведення аудиту для підприємств третіх країн буде створено тимчасову схему для здійснення товарних поставок.

«Ця процедура діятиме, поки більшість наших торгових партнерів не пройдуть аудит. При цьому ми і наші зарубіжні партнери розуміємо, що аудит – це тривалий процес», - відзначають у Россільгоспнагляді.

Нагадаємо, що Росія стане повноправним членом СОТ після 22 серпня.