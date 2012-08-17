У чотирьох областях Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней

Москва. У чотирьох регіонах Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

Так, у пробах патологічного матеріалу, відібраного від домашньої свині, що загинула в селі Солоцково Некоузького сільського поселення Некоузького району Ярославської області, у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології виділено вірус африканської чуми свиней. У селі проживає одна сім'я, в господарстві утримується 10 свиней. В особистих підсобних господарствах найближчих населених пунктів утримується 14 свиней.

Окрім того, в неблагополучній щодо африканської чуми свиней Тверській області захворювання продовжує поширюватися як серед диких кабанів, так і серед домашніх свиней. Спалах захворювання зареєстровано в колгоспі «Наш шлях» Кесовогорського району, раніше благополучному щодо АЧС. При проведенні заходів щодо депопуляції диких кабанів в області, а також при виявленні загиблих кабанів виявлено нові випадки інфікування вірусом африканської чуми свиней. Інфіковані тварини виявлено в Бежецькому районі — у мисливському господарстві «Схід», на території ТОВ «Дубакинське», у селах Введенське, Голчань, Річки, в Рамешковському районі — в ТОВ «Тверський мисливець» і ВТ Рамешковське «РТМіР». На території ТОВ «Тверський мисливець», МГ «Схід» і ТОВ «Дубакинське» африканську чуму свиней зареєстровано вперше.

Також у Ростовській області захворювання зареєстровано в Целінському районі на фермі, що належить ІП Казарян, на якій утримується 960 свиней. Відповідно до протоколу засідання спеціальної комісії з боротьби з АЧС, проводиться відчуження свинопоголів’я з першої зони загрози. Попередній спалах захворювання на території області було зафіксовано на початку листопада минулого року у ВАТ «Батайське» Азовського району.

У Краснодарському краю спалах зареєстровано в одному з особистих підсобних господарств селища Іллінський. У господарстві міститься три свині, відстань до найближчого вогнища африканської чуми свиней становить близько 50 км.

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