"Глобино" просить Азарова допомогти просуванню продукції на російський ринок

17:23, 17 серпня 2012
Агро
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Корпорація "Глобино" (Глобине, Полтавська обл.) просить у прем'єр-міністра України Миколи Азарова посприяти просуванню її продукції на російський ринок.

Про це журналістам повідомив засновник корпорації Олександр Кузьмінський.

За його словами, у четвер, відвідуючи Сорочинський ярмарок, він розповів прем'єр-міністру Миколі Азарову, що підприємство безуспішно намагається вийти на російський ринок.

"Ми пройшли низку перевірок. У нас все добре, але поки що ми не можемо експортувати м'ясо і ковбасу до Росії. Вони не дають нам дозволу", - сказав О.Кузьмінський.

За його словами, прем'єр-міністр заявив, що обговорить це питання з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Тим часом корпорація "Глобино" вже надіслала М.Азарову офіційний лист з викладенням даної проблеми.

Підтримує корпорацію в даному питанні і голова Полтавської ОДА Олександр Удовиченко. Він також повідомив УНІАН, що керівництво області готове написати офіційного листа до уряду.

Довідка УНІАН. «Глобинський м'ясокомбінат», «Глобинський маслозавод», «Глобинський м'ясомолочний комплекс», «Глобинський свинокомплекс» і «Глобинський Райагробуд» об'єднані в корпорацію «Глобино».

М'ясомолочний комплекс і свинокомплекс є основною сировинною базою для виробництва продукції м'ясокомбінату і маслозаводу. Своєю чергою будівельна організація «Глобинський райагробуд» забезпечує планомірне та своєчасне будівництво приміщень для всіх підприємств, що входять до складу корпорації.

Корпорація випускає продукцію під торговою маркою «Глобино».

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