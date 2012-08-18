Завтра дощі очікуються тільки на сході України та у Криму
14:05, 18 серпня 2012Агро
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У неділю, 19 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями очікуються невеликі дощі та грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 11-16°, у південній частині подекуди 18-22°, вдень 23-28°.
У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°, у районі Бердянська 27°, у Дніпрі біля Києва 21°.
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