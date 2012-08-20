В Україні за І півріччя рекультивовано 207,6 га порушених земель

В Україні в січні-червні 2012 року рекультивовано 207,6 га порушених земель, повідомили УНІАН у Державному агентстві земельних ресурсів України.

Зокрема, за вказаний період у Дніпропетровській області рекультивовано 70,3 га земель, Донецькій - 73,9 га, Луганській - 15,5 га, Полтавській - 15 га, Харківській - 17 га.

Із загальної площі рекультивованих земель більш як 80% (166,8 га) рекультивовано під сільськогосподарські угіддя.

За даними відомства, на сьогодні загальна площа порушених земель в Україні становить 144,5 тис. га. Найбільше таких земель у Дніпропетровській області - 36,8 тис. га, Донецькій - 25,2 тис. га, Львівській - 11,6 тис. га і Луганській області - 10,6 тис. га.

У Держземагентстві відзначили, що в I півріччі 2012 року в Україні проведено консервацію 1912,4 га земель.

Всього в Україні потребує консервації 1,1 млн. га земель, з яких 643,1 тис. га - деградовані, 437,6 тис. га - малопродуктивні і 11,9 тис. га - техногенно забруднені землі.

Більшість земель, що потребують консервації, зосереджені у Миколаївській області - 246,4 тис. га, Донецькій - 202,6 тис. га, Одеській - 83,2 тис. га, Закарпатській - 82,5 тис. га і Херсонській - 71,4 тис. га.

За інформацією Держземагентства, у І півріччі 2012 року в країні покращено 316,9 га малопродуктивних угідь.

Загалом в Україні потребують поліпшення 270,8 тис. га малопродуктивних земель. Зокрема, в Херсонській області - 61,8 тис. га, Хмельницькій - 29,6 тис. га, Миколаївській - 22,8 тис. га, Дніпропетровській - 20,1 тис. га і Одеській - 18,5 тис. га.