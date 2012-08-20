Аграрії Сумської області збільшили збір ранніх зернових на 52% - до 1 млн. тонн

У Сумській області за підсумками збору врожаю ранніх зернових одержано 1 001,96 тис. тонн зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 51,8% більше, ніж минулого року, в т.ч. сільгосппідприємства намолотили 8 803,3 тис. ц (+48,6%), господарства населення - 1216,3 тис. ц (+79,9%).

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Сумській області, в середньому з 1 га прибраної площі одержано 32,9 ц зерна (на 5,1 ц більше, ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами - 33,5 ц (на 5,4 ц більше), господарствами населення - 29,4 ц (на 3,6 ц більше).

Всього станом на 1 серпня 2012 р. в області обсяг виробництва продукції рослинництва збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2011 р. на 62,1%, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 54,8%, в господарствах населення - на 99,6%.