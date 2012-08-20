Завтра на заході, півдні та у центрі України знову прогнозують дощі та грози

Завтра у Криму, західних, місцями у центральних та південних областях України очікуються короткочасні дощі, грози.

На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, у північних областях 11-16°; вдень 19-24°, на півночі Лівобережжя подекуди 16-18°, у південній частині та на Прикарпатті 25-30°, на Закарпатті та Одещині 31-35°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°, у Дніпрі біля Києва 21°.