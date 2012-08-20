Введено карантин у селі, де виявлено корову зі збудником сибірської виразки

Введено карантин у селі в Запорізькій області, де виявлено корову зі збудником сибірської виразки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області, працівниками ДАІ, патрульної служби, ветеринарної міліції організовано роботу карантинно-ветеринарних міліцейських постів. Охорона периметра населеного пункту здійснюється трьома блок-постами та пішими патрулями з числа співробітників Мелітопольського міськвідділу міліції. У самому селі працюють сім груп, які проводять по дворах моніторинг стану здоров'я тварин.

Як раніше повідомлялося, 18 серпня до чергової частини ГУМВС України в Запорiзькiй області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорiзької області померла корова, яка належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району було відібрано матеріали для дослідження. Утім, не дочекавшись результатів аналізів, які в подальшому виявили в досліджуваній продукції збудник «сибірки», громадяни намагалися м'ясо реалізувати. Працівниками Мелітопольського МВ ГУМВС, ветеринарної міліції м’ясо загиблої корови знайдено, вилучено та спалено.

Цього ж дня було проведено нарада за участю представників органів державної влади, органів внутрішніх справ, МНС та СЕС, на якій було прийняте рішення про введення карантину на території села Вознесенка з 18 серпня до 1 вересня 2012 р.

Матеріали за даним фактом передані до Мелітопольської міжрайонної прокуратури.