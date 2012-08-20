«Комплекс Агромарс» збільшив потужності з виробництва курятини в 2,3 рази

Один з найбільших українських виробників курятини «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») збільшив свої виробничі потужності в 2,3 рази - до 765 тонн курячого м'яса на добу - завдяки запуску другого забійного цеху в селі Гаврилівка (Київська область), а також модернізації підприємства «Курганський бройлер» (Харківська область).

Про це йдеться в прес-релізі компанії «Агромарс», яка інвестувала в цей проект 12,5 млн грн.

Разом з проведеною модернізацією виробництва компанія також змінила систему логістики.

«Ми повністю змінили систему транспортування птиці, що дало нам можливість одним автомобілем перевозити близько 6 тис. голів птиці - в 10 разів більше, ніж до реконструкції. Це значно прискорює роботу цеху і економить час», - наводяться в прес-релізі слова директора м'ясопереробного виробництва Івана Зазули.

Новий забійний цех у Гаврилівці передбачає випуск продукції за стандартами "Халяль", що дозволить компанії експортувати продукцію в Іран, Ірак та інші країни Близького Сходу.

Довідка УНІАН. ТОВ "Комплекс Агромарс" - вертикально інтегрований аграрний холдинг із замкнутим циклом виробництва: від вирощування зернових культур, виробництва комбікормів, вирощування племінної та бройлерної птиці і до переробки м'яса та його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Головне виробництво знаходиться в Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.)

Структура "Комплексу Агромарс" також включає: Броварську філію, Кагарлицьку філію, Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий завод, Кагарлицький елеватор, "Курганський бройлер".