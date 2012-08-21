Росія не допустила до продажу 312 тонн українських сирів

Росія не допустила до продажу на своїй території 312 тонн українських сирів двох виробників - ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» і ТОВ «Гадячсир».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Росспоживнагляду, за 8 місяців 2012 року для проведення досліджень у лабораторію «Центр гігієни та епідеміології в місті Москві» Росспоживнагляду надійшло 360 зразків сиру виробництва п'яти підприємств України. Повністю завершено дослідження 331 зразка (партії) продукції.

«На 3 партії сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» (Сир «Король Артур» із смаком пряженого молока, з датами виготовлення 25.04.12, 26.04.12 і 28.04.12), загальною вагою 39 тонн і на 9 партій сиру виробництва ТОВ «Гадячсир» (Сир «Російський класичний» з датами виготовлення 13.06.12,12.06.12, 11.06.12, 10.06.12; сир «Полюшко-поле» з датою виготовлення 25.07.12; сир «Російський» з датою виготовлення 25.07.12; сир «Родріго» з ароматом пряженого молока з датою виготовлення 27.07.12; сир «Віват король» з ароматом пряженого молока з датами виготовлення 29.07.12 і 30.07.12), загальною вагою 273 тонни 866 кг видано експертні висновки про невідповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ця продукція не допущена до реалізації населенню.

Водночас повідомляється, що на 320 партій сирів видано експертні висновки про відповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам. Ця продукція допущена до реалізації населенню.

За інформацією Росспоживнагляду, на лабораторному дослідженні перебуває 29 зразків виробництва 4-х підприємств України.

За результатами інспекції експертами Росспоживнагляду ТОВ «Лозовськой молочний завод» (Україна) в червні 2012 року були виявлені численні зауваження і порушення при виробництві сирної продукції.

Наголошується, що ТОВ «Лозовськой молочний завод» розробив і подав у Росспоживнагляд план заходів щодо усунення виявлених недоліків. За наслідками розгляду цього плану Росспоживнагляд 1 серпня 2012 року надіслав на адресу ТОВ «Лозовськой молочний завод» зауваження, оскільки план не містив всіх заходів, необхідних для усунення виявлених порушень.

За інформацією прес-служби, дотепер ТОВ «Лозовськой молочний завод» не подав до Росспоживнагляду перероблений план та інформацію щодо усунення порушень, що не узгоджується з намірами керівника цього підприємства щодо швидкого відновлення поставок продукції на ринок Російської Федерації.

Нагадаємо, 14 серпня директор економічного департаменту Виконавського комітету СНД Андрій Кушніренко повідомив, що після набуття чинності Договору про Зону вільної торгівлі в рамках СНД Росія не зможе розв'язувати торгові війни з Україною.

«У Договорі ЗВТ зафіксовано норму про невикористання санітарних і фітосанітарних норм для регулювання торгівлі. Вони можуть використовуватися тільки для охорони здоров'я людей», - сказав А.Кушніренко і наголосив, що зрештою від цього виграють всі, хто торгує.

Довідка УНІАН. Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що у складі сирів українських виробників ПП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовськой молочний завод, ПП "Рось" філіал "Ахтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була зазначена на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. У результаті продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам - "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей" - повернутися на російський ринок. .

У червні Росспоживнагляд дозволив відновити експорт до Росії п'ятому українському сирзаводу - ПП «Рось» філіал «Ахтирський сирокомбінат».