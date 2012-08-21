Російське "Союзмолоко" може "перекрити" Україні випуск трьох видів сирів

Національна спілка виробників молока ("Союзмолоко") подала до Роспатенту заявки на реєстрацію російського, костромського та пошехонського сирів як товарних знаків.

Асоціація "Союзмолоко" збирається видавати ліцензію на використання цих товарних знаків тільки російським компаніям, щоб уникнути ситуації, коли білоруські, українські чи прибалтійські підприємства випускають сири у себе, а потім ввозять їх до Росії.

Якщо Роспатент задовольнить заявку "Союзмолока", держави, які не входять до Митного союзу, позбудуться прав на виробництво російського, костромського та пошехонського сирів. При цьому для Білорусі і Казахстану передбачаються особливі можливості для випуску сирів.

Роспатент може відмовити "Союзмолоку" в реєстрації товарних знаків через відсутність у них розрізнювальної здатності. Крім того, словесний елемент "російський", за правилами Роспатенту, не охороняється.

За даними "Союзмолока", десять років тому російський, пошехонський і костромський займали понад 50% всього ринку сирів, зараз же частка їх споживання знизилася до 30%. При цьому, дані три види сиру залишаються найпопулярнішими в Росії.

Низка українських ЗМІ вже сприйняла крок "Союзмолока" як спробу заборонити саме Україні випускати сири під цими назвами, передає Lenta.ru.