Агрохолдинг «Мрія» придбав 20 американських комбайнів John Deere

Один з найбільших аграрних холдингів України «Мрія» в зернозбиральнjve сезоні поточного року придбав 20 роторних комбайнів John Deere моделі S680, говориться в повідомленні компанії.

Суму угоди «Мрія» не розголошує.

Згідно з повідомленням компанії, логістичний та сільськогосподарський парк «Мрія агрохолдинг» порівняно з минулим роком збільшився на 250 одиниць - до 1600 одиниць, включаючи 136 найменувань техніки компанії John Deere (комбайни, трактори, причепи).

Дилерська мережа американського виробника сільськогосподарської техніки John Deere в Україні представлена ​​6 компаніями. Найближчим часом компанія планує розширити її ще 2 дилерами.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутів, в 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди у доларах США на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

«Мрія» обробляє близько 300 000 гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, більше 1600 одиниць сільськогосподарської та логістичної техніки. В управлінні компанії перебувають 3 елеваторні комплекси та зерносховища ємністю зберігання 410 тис. тонн і картоплесховище ємністю 36 тис. тонн, а також сучасні логістичні центри.