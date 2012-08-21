Добкін не виключає подорожчання соціальних сортів хліба у Харківській області

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін не виключає подорожчання восени соціальних сортів хліба в області, проте прогнозує, що ціни при цьому не зростуть різко.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в ефірі обласного радіо, губернатор відзначив, що перспектива подорожчання хліба обумовлена зростанням цін на борошно і бензин і що цінові можливості харківських хлібопекарів буде переглянуто найближчим часом.

«З лютого 2010 року в Харківській області не підвищувалася ціна на соціальні сорти хліба. Так вічно тривати не може. Якщо є подорожчання пального, борошна, то, звичайно, буде і подорожчання хліба, тому що буде восени — будемо дивитися за новими цінами на врожай», - сказав М.Добкін.

«Сьогодні, - додав він, - світовий попит на продукцію сільського господарства має дуже серйозну тенденцію до зростання, неврожай, який є у лідерів з експорту зерна у світі, дає певний дефіцит на ринку, і внутрішні ринки не можуть на це не відреагувати».

Губернатор повідомив, що найближчим часом в області буде проведено нараду, на якій «будемо дивитися, на яку ціну ми зможемо вийти цієї осені».

«Єдине, що я можу сказати, - якщо і буде зміна ціни, то вона не буде різкою і на тлі зростання заробітної плати і пенсії не вдарить по сімейних бюджетах багатьох сімей, які вимушені купувати щодня тільки соціальні сорти хліба», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр Микола Азаров не раз заявляв, що уряд не допустить підвищення цін на продукти харчування.

Також 8 серпня у відповідь на прогноз українських експертів про те, що восени може відбутися підвищення цін на продукти харчування на тлі жаркого літа і скорочення врожаю основних культур, М.Азаров назвав такі заяви дезінформацією, спрямованою на нагнітання інфляційних очікувань.