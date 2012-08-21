Сорочинський ярмарок цього року відвідало понад 600 тис. людей

Національний Сорочинський ярмарок 2012 року, який проходив в селі Великі Сорочинці з 14 по 19 серпня, відвідали понад 600 тис. осіб, повідомляє відділ громадських зв'язків УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, серед відвідувачів ярмарку було більш як 400 іноземців.

«За весь час роботи ярмарку міліціонери виявили 20 фактів порушення адміністративного законодавства, зокрема 5 випадків порушення ветеринарно-санітарного законодавства, 14 порушень по лінії ДАІ, зокрема 3 — керування транспортними засобами у нетверезому стані. Вжитими заходами затримано двох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів. Не допущено до реалізації 21 кг неякісного м'яса», - повідомили в міліції.

У прес-службі Сорочинського ярмарку також повідомили, що минулого року відвідувачів було близько мільйона.

«Цього року погода підвела», - сказали у прес-службі Сорочинського ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко в день відкриття ярмарку заявляв, що цього року очікується, що його відвідають близько 1 млн. осіб.

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