Відкрито сезон полювання на пернату дичину у Севастополі та на Дніпропетровщині.

Як повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів, у зв'язку з високим ступенем пожежної небезпеки в Севастополі дата відкриття сезону полювання на пернату дичину була перенесена. Відкриття сезону стало можливим після зміни погодних умов: на території регіону пройшли дощі, знизилася температура. Таке рішення прийнято на робочій нараді, яку провів голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба.

Крім того, для попередження надзвичайних ситуацій підготовлено низку пам'яток з пожежної безпеки, дано доручення керівникам громадських організацій мисливців та рибалок провести роз'яснювальну роботу з пожежної безпеки серед членів їх товариств.

Полювання дозволено у суботу, неділю та середу. Для власників мисливських тварин виділено додатковий день – четвер. Полювання дозволено на качок, куликів, перепелиць на болотах, у полях та луках. Полювання у лісах заборонено.

Також, під час полювання постійно проводитимуться рейдові заходи, направлені на боротьбу з браконьєрством. А за дотриманням усіх правил під час полювання спостерігатимуть спостерігати працівники міліції.

У Дніпропетровську регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення дозволити відкриття полювання на пернату дичину згідно чинного законодавства на польових та водно-болотних угіддях області, крім водоймищ розташованих на території хвойних лісових масивів.